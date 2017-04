A promoção da Paróquia São Domingos Sávio, localizada no Jardim Atlântico, terá a terceira e última rodada realizada no próximo dia 7. Ainda resta uma motocicleta 0 KM que não teve o seu dono localizado, com aproximadamente 400 envelopes para serem abertos.

No último domingo (23), durante a segunda rodada da promoção, o pedreiro Andrio José Mesquita Tavares foi o grande contemplado e levou pra casa um carro 0 KM. Andrio estava com o envelope premiado e ao tentar acionar o veículo, teve a sorte grande e levou o Fiat Pálio pra casa. Agora, a comunidade da Paróquia São Domingos Sávio aguarda o último ganhador da promoção, que tem dentro do envelope adquirido a chave que dá direito a motocicleta.

No dia 8 de abril, durante a primeira etapa da promoção, com a abertura de 3.200 envelopes, duas pessoas foram contempladas com prêmios, sendo Gilmar Centurião e Laudiana Bandeira. Cada um levou pra casa uma motocicleta 0 KM. A abertura dos 400 envelopes restantes ocorrerá no dia 7, entre 9h30 e 10h30 da manhã, na Paróquia.

A PROMOÇÃO

Na promoção, que visa arrecadar fundos para a construção de um novo templo para a Paróquia, o participante adquire um dos quatro mil envelopes, que estão devidamente lacrados, e que contém uma chave dentro de cada um deles. Entre os quatro mil, quatro chaves estão marcadas, uma delas liga o carro. Como informado acima, duas motocicletas e os veículos já estão com seus ganhadores, restando agora mais uma motocicleta.

É necessário que os portadores dos envelopes que ainda não foram abertos se apresentem aos fiscais de mesa no dia 7, que vão verificar se os mesmos não foram violados. Estando lacrados e sem marcas de violação, os fiscais autorizarão que o portador do envelope faça a abertura.

Caso dentro do envelope exista uma chave com uma gravura, o portador ganha a motocicleta. O regulamento da promoção está disponível no verso do envelope lacrado e registrado junto ao Cartório do 3º Ofício da Comarca de Rondonópolis.