O deputado federal Adilton Sachetti (PSB), que foi criticado nas duas últimas sessões da Câmara Municipal de Rondonópolis pelo vereador Thiago Muniz (PPS), disse que recebeu essas críticas de forma tranquila e que irá respondê-las com trabalho. “Com tanto a ser feito, não vou ficar perdendo tempo com situações ínfimas. Entendo que perder faz parte do processo eleitoral, temos que pensar na nossa cidade. Minha resposta é com trabalho e recursos para atender as áreas que mais necessitam de apoio”, disse Sachetti.

Em suas falas, o vereador Thiago Muniz culpou e dividiu, em sua opinião, a ineficiência da atual gestão de Zé Carlos do Pátio (SD) à frente da Prefeitura de Rondonópolis entre o prefeito e Sachetti. Além disso, acusou o deputado de ter provocado a divisão do grupo político do ex-prefeito Percival Muniz (PPS), derrotado nas eleições municipais do ano passado. As críticas foram endossadas também pelo vereador Roni Magnani (PP), que disse que Sachetti ainda não mostrou para a população a que veio, e que tem parcela de responsabilidade no governo de Zé do Pátio.

Conforme Sachetti, durante os primeiros dois anos de seu mandato na Câmara Federal, o parlamentar destinou para Rondonópolis mais de R$ 8 milhões em emendas para as áreas da saúde, infraestrutura e agricultura. “Destes, R$ 800 mil não foram liberados, pois no período de finalização do processo, dezembro de 2015, a prefeitura estava inadimplente e impedida de receber qualquer recurso. Dois convênios já foram assinados e liberados para o gestor. Outros dois, estão sob análise e aguardam liberação”, explica.

Ao A TRIBUNA, Sachetti enviou documentos que comprovam o impedimento da destinação de recursos devido a inadimplência do Município de Rondonópolis, bem como as emendas já liberadas e duas importantes que estão com o processo em andamento, como o recurso de R$ 4 milhões para a Prefeitura implantar uma Usina Asfáltica e Equipamentos, bem como R$ 2 milhões para a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis.

“Essa emenda na área da saúde é para garantir a aquisição de equipamentos e material permanente a unidade de atenção especializada da Santa Casa. Necessidade latente e emergente”, disse Sachetti, que informou acompanhar diariamente os processos de pedidos de liberação de recursos feitos por ele para a cidade.

“O importante, neste momento, é proporcionar aos cidadãos rondonopolitanos serviços que atendam às necessidades da grande maioria”, completou o deputado.