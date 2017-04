Não apenas um puxadinho!

Vencemos uma primeira etapa. O município de Rondonópolis, conforme noticiado, terá um núcleo da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) com dois cursos, inicialmente licenciatura em Letras e bacharelado em Ciências da Computação. Após tantos anos de luta, não deixa de ser alguma coisa.

No entanto, o Jornal A TRIBUNA alerta que a obtenção desse núcleo não deve ser motivo de acomodação, uma vez que há muito a avançar. A luta da nossa classe política e da nossa juventude agora deve ser pela consolidação da Unemat em Rondonópolis, com a implantação de um campus sediado no município.

Não podemos esquecer que, nesse começo, Rondonópolis está como uma espécie de “puxadinho” do campus de Alto Araguaia, uma vez que os cursos aqui ofertados são de lá. Com isso, até os professores que vão ministrar as aulas nesses dois cursos iniciais são de Alto Araguaia.

Ademais, após quatro anos, a oferta desses cursos iniciais em Rondonópolis, de forma alternada com Alto Araguaia, será novamente avaliada. Por ser a segunda maior economia do Estado, Rondonópolis merece muito mais que turmas especiais e, sim, um campus com prédio próprio, quadro próprio de professores/servidores e cursos regulares.

Até agora, na verdade, temos apenas um paliativo. Dessa forma, a sociedade local não deve se enganar achando que essa aprovação inicial da Unemat na cidade é grandes coisas. Além disso, o curso de Direito, que também está cogitado para a Unemat em Rondonópolis, é uma turma única, que será ofertado uma vez apenas, sem garantias de novos vestibulares.

Voltamos a abordar esse assunto para enfatizar que a Unemat em Rondonópolis, por enquanto, é algo que chega de forma improvisada e que carece de vigilância e cobrança social para que não fique apenas nisso, como uma espécie de “engodo” diante das constantes pressões.

Sem essa de “puxadinho da Unemat”! Rondonópolis quer uma estrutura própria e atrativa em pesquisa, ensino e extensão da nossa instituição estadual de ensino superior!