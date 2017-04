Quem passar pela região Central de Rondonópolis hoje (8), pode aproveitar para cuidar da saúde, de graça. Um mutirão acontece na Praça dos Carreiros, a partir das 7h30, promovido pelo curso de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus de Rondonópolis, e a Secretaria Municipal de Saúde.

Organizado pelo Departamento de Ações Programáticas, o mutirão faz parte do projeto “Quem Procura Acha”, cujo objetivo é desenvolver nos futuros profissionais da medicina, conceitos importantes sobre a hanseníase, oferecendo atendimentos supervisionados à população.

O Município de Rondonópolis tem índices altíssimos da doença. Conforme informou a Secretaria de Saúde, serão desenvolvidas atividades práticas, na qual os alunos poderão aprender as bases para o diagnóstico clínico da hanseníase, especialmente através do exame pele.

Durante o mutirão, serão realizados testes rápidos de HIV, hepatite, sífilis, verificação de pressão arterial, índice de massa corporal, orientação sobre doenças sexualmente transmissíveis e distribuição de preservativos.