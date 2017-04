A falta/ausência de profissionais em algumas unidades levou o Ministério da Saúde a suspender a transferência de incentivos financeiros para 1 Equipe de Saúde da Família, 1 Equipe de Saúde Bucal e 8 Agentes Comunitários de Saúde em Rondonópolis por inconsistências/irregularidades no cadastramento de profissionais da Saúde da Família. Os problemas ocorreram na ESF do Jardim Assunção e nas Equipes de Saúde Bucal da zona rural I e II. A suspensão atinge apenas a competência financeira fevereiro de 2017.

A Prefeitura de Rondonópolis justificou à reportagem que a suspensão não causa grandes impactos citando que, ao todo, são 52 unidades de saúde. Atestou que a situação será normalizada no mês seguinte e, com isso, recebendo o retroativo. Explicou que vai proceder processo seletivo para Agentes Comunitários de Saúde. Na Equipe de Saúde Bucal, diz que houve remanejamento de profissionais, sando o problema. Na ESF do Jardim Assunção, explicou que o médico que saiu para fazer residência foi substituído por outro.