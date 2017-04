A liberação da via é aguardada por moradores dos bairros da região Salmen, e também pelos empresários do Distrito Industrial, que se veem em uma situação bastante desconfortável

Interditada desde dezembro de 2016 devido ao rompimento de um bueiro, a avenida Anselmo Cardinal, uma das principais vias de acesso ao Distrito Industrial Rondonópolis, o mais antigo da cidade, ainda continua gerando muitos transtornos aos motoristas que precisam acessar a região. O bueiro que passa por baixo da avenida não suportou o volume de água das chuvas e se rompeu, provocando uma enorme erosão no local. A atual gestão, que herdou o problema, licitou a obra e prometeu liberar o local ainda este mês.

Com a obra orçada em cerca de R$ 200 mil, a Coder foi contratada para trocar os bueiros que antes eram metálicos, por material de melhor resistência. “Estamos substituindo o material antigo por bueiro celular de concreto. É praticamente uma nova obra, pois as tubulações metálicas que haviam aqui foram totalmente destruídas pela enxurrada que desce no período das chuvas”, disse o engenheiro civil da Coder, Alexandre Silva Claudio.

A liberação da via é aguardada por moradores dos bairros da região Salmen, e também pelos empresários do Distrito Industrial, que se veem em uma situação bastante desconfortável. Alguns, relataram que por mês, a queda no volume de negócios devido a dificuldade para acessar suas empresas chegou a aproximadamente 30%.

PROBLEMA ANTIGO

A questão na região vai bem além de um rompimento de bueiro devido às chuvas, mas um problema de vários anos de omissão do poder público, nos bairros adjacentes, especialmente o Jardim das Paineiras.

A região é uma das mais problemáticas da cidade, com ruas intransitáveis em período chuvoso e sem escoamento de água da chuva. Toda a enxurrada chega justamente no Córrego Piscina, cujo bueiro que fica embaixo da Anselmo Cardinal não suporta o volume de água.

A drenagem de água e o asfalto são um sonho antigo dos moradores e empresários daquela região, até hoje não atendido.

Recentemente, diversas promessas foram feitas por políticos dando conta de uma possível liberação de recursos para obras de drenagem na região, o que até o momento não se concretizou.