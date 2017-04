Após a confirmação nesta semana do primeiro caso de febre amarela silvestre dos últimos anos em Mato Grosso, em São José do Povo, município vizinho a Rondonópolis, um plano de ação para prevenção e combate à doença já vem sendo preparado pelas autoridades de saúde de Rondonópolis, em parceria com o Escritório Regional de Saúde. O caso foi confirmado laboratorialmente em um macaco no Assentamento Padre Josino, em São José do Povo, sendo que a intenção é evitar que casos da doença possam surgir em Rondonópolis.

A gerente do Departamento de Saúde Coletiva, Geraldina Ribeiro Silva, explicou que a determinação do prefeito Zé Carlos do Pátio é ter zero caso de febre amarela em Rondonópolis. Nesse sentido, informa que a secretária municipal de Saúde, Izalba Albuquerque, determinou a criação de uma comissão de prevenção e combate à febre amarela, através de um decreto municipal. Uma equipe multiprofissional já vem articulando e desenvolvendo ações na área, lembrando que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente também é parceira.

De imediato, Geraldina repassou à reportagem que há uma preocupação em trabalhar dentro de um raio de 30 quilômetros da onde foi localizado o macaco morto por febre amarela, o que abrange alguns bairros de Rondonópolis, na região da Vila Paulista. Entre as ações a serem desenvolvidas em Rondonópolis como um todo, ela externou que o médico infectologista da rede vai ministrar capacitação para profissionais que atuam nas unidades de saúde do Município, que serão multiplicadores de informações junto à população.

Equipes do Centro de Controle de Zoonoses, segundo Geraldina, já estão atuando na zona rural do município na observação de possível localização de macacos mortos, para exames necessários, bem como no monitoramento do mosquito transmissor, como na montagem de armadilhas de captura, visando verificar se os insetos estão infectados com o vírus da doença ou não. O Município também pretende intensificar os esclarecimentos à população, através de material informativo e dos PSFs.

Geraldina Ribeiro enfatiza que a Prefeitura de Rondonópolis também atuará com uma campanha de vacinação contra febre amarela junto aos moradores. Para isso, requisitou à Secretaria de Estado de Saúde cerca de 50 mil doses da vacina, para intensificar a imunização da população. Também destaca que a sociedade deve estar atenta para o combate ao mosquito Aedes aegypti, pois, além da dengue, zyka e chicungunha, ele também é transmissor da febre amarela. Por isso, deve-se evitar o acúmulo de objetos e recipientes que acumulem água parada.

Os sintomas iniciais da febre amarela em humanos incluem o início súbito de febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraqueza.

A solicitação é que as pessoas, caso encontrem algum macaco morto, façam a devida comunicação às autoridades de saúde, através do telefone 3410-0226.