Uma mulher, de 20 anos de idade, foi presa pela Polícia Militar, anteontem (16), após tentar entrar na Penitenciária da Mata Grande com 300 gramas de maconha escondidas em partes íntimas de seu corpo.

Conforme está relatado no Boletim de Ocorrência (BO), no decorrer da revista, a mulher passou pelo detector de metal que não emitiu sinal sonoro, porém os agentes já tinham recebido através de denúncia anônima que a visitante estaria portando droga.

Em seguida, a mulher foi encaminhada pelos agentes até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi realizado exame de raio-x e outros procedimentos. No local, a médica encontrou uma porção com 300 gramas de substância, aparentando ser maconha, introduzida na genitália da mulher.

A acusada teria relatado que iria levar a droga para seu marido, preso por assalto à mão armada e que ele iria vender o entorpecente dentro da unidade. Diante dos fatos, a acusada foi encaminhada à 1ª Delegacia de Polícia e posteriormente para a Cadeia Pública Feminina.