O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 6ª Promotoria de Justiça Cível de Rondonópolis, ingressou com ação civil pública com pedido liminar para impedir a realização de um evento de vaquejada, programada para acontecer nos dias 15 e 16 de abril, no município de São José do Povo. A ação foi protocolada nesta terça-feira (11).