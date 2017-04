Animal foi encontrado morto na região rural de São José do Povo. Febre amarela, segundo as autoridades ligadas à saúde, foi a causa da morte

A confirmação da morte de um macaco, por febre amarela, na região rural do município de São José do Povo, colocou a Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis em alerta. A informação foi repassada ontem durante uma coletiva de imprensa convocada pela secretária de Saúde Izalba Albuquerque.

“A morte do animal é o que dá o alerta de que existe o mosquito transmissor da doença, que na cidade é transmitida pelo Aedes aegypti. Sendo assim, a orientação novamente à população é para o combate ao mosquito”, disse a secretária.

No entanto, segundo Izalba Albuquerque a arma maior contra a febre amarela é a imunização da população. “Já solicitamos ao Ministério da Saúde o envio de 40 mil doses da vacina para Rondonópolis. Este estoque será para imunizar as pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina. Porém, a sociedade não precisa se preocupar, pois essa medida é preventiva. A situação mais complicada está localizada a um raio de 30 quilômetros de São José do Povo, onde serão tomadas medidas mais urgentes como a vacinação”, explicou.

Diante do caso da doença confirmado no macaco, a Secretaria de Saúde criou um grupo de trabalho específico para agir contra uma possível epidemia da doença.

De acordo com a gerente de Saúde Coletiva, Geraldina Ribeiro Silva, mensalmente o município recebe 3,5 mil doses de vacina contra a febre amarela, que são aplicadas em crianças a partir dos nove meses de idade e em pessoas que viajam para área de risco.

“Hoje, o Ministério da Saúde garante que com uma dose o ser humano está imunizado. Como muitas pessoas mantém a vacinação em dia, somente parte da população deve procurar as unidades de saúde em busca da vacina”, orienta a servidora

Conforme a gerente de ações programáticas da Secretaria de Saúde, Mariúva Valentin Chaves, hoje o estoque de vacinas é baixo, não deve passar de 500 doses. “Como recebemos mensalmente, nos últimos dias estamos sempre com poucas doses. Mas recomendamos a todos que olhem em seus cartões de vacina, quem já foi imunizado uma vez, não precisa mais receber a vacina. Além disso, em breve, estaremos recebendo as doses do Ministério da Saúde”.

“É preciso agir com eficiência mas, apesar da situação de alerta, queremos tranquilizar a população. Tudo está sendo feito para evitar qualquer problema”, acrescentou a servidora Magda Rosa, coordenadora de educação e vacinação contra a febre amarela.

O secretário de Meio Ambiente, João Fernando Copetti lembrou que a população não pode achar que o macaco é o vilão da situação. “O animal é quem nos dá o alerta e quando um aparece morto, a orientação é que chame a secretaria de Saúde, para que passe pelos exames necessários. Agora, mais do que nunca, é hora de manter os quintais limpos e evitar a procriação do aedes aegipty, que é o transmissor também da febre amarela”, ressaltou o secretário.