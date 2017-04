Um grave acidente automobilístico registrado ontem (20) na MT-344, em Dom Aquino, vitimou Orestes Carvalho (72), morador de Rondonópolis. Segundo o Corpo de Bombeiros da cidade, a colisão lateral, envolvendo o veículo de passeio conduzido por Orestes e um caminhão, aconteceu próximo a uma ponte na rodovia que liga Dom Aquino à BR-364.

Os veículos seguiam em direção oposta, e com a força do impacto, a vítima morreu na hora. As causas do acidente ainda são desconhecidas. O motorista do caminhão não se feriu.

No veículo, além de Orestes, também estava Edna Vilela, que foi socorrida e levada ao pronto socorro de Dom Aquino em estado grave. Até o fechamento da edição, não haviam informações sobre seu estado de saúde.

Orestes era uma figura bastante conhecida da população de Rondonópolis, já que mantinha há muito tempo o Gauchão Lanches, na Avenida Lions Internacional. Até o fechamento da edição, os locais do velório e do sepultamento não estavam definidos.