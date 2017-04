O músico Maximiano Ferraz de Almeida, mais conhecido como Max Ferraz, deixou o Conselho Municipal de Cultura por divergências com a atual gestão da Secretaria Municipal de Cultura. “Sempre pautei por um discurso de propositura de construção no que tange o PMC – Plano Municipal de Cultura. Idealizei com alguns dos ilustres companheiros do Conselho um sistema com pretensão de chegar até os excluídos, promovendo a inclusão social, criando práticas inovadoras das quais pudéssemos extrair novos conceitos, criando aparelho formador para que as pessoas aprendessem a caminhar com as próprias pernas e dependerem menos do dinheiro público. Milito há mais de oito anos na cultura e tenho uma história da qual me orgulho nessa trajetória do Conselho”, disse .

Conforme explicou Max, sua saída se deve a forma política como a eleição dos novos membros do Conselho foi conduzida. “A convite do atual secretário de Cultura fui chamado para colaborar na elaboração do Fórum 2017 de Cultura. Apesar de pouca gente, foi um dos melhores fóruns dos últimos tempos, onde foram eleitos os representantes setoriais do Conselho e reescrito o Plano Municipal de Cultura”, disse.

Segundo Max, durante a eleição para presidente do Conselho, algumas manobras políticas foram realizadas e, por isso, o mesmo decidiu deixar o movimento. “Estarei fora do processo cultural, mas com espada e escudo em punho caso a cultura precise”, avisou.