TÚNEL DO TEMPO

Quem é o garotão todo estiloso que aparece na foto? Este é o teste da semana para os palpiteiros do “Túnel do Tempo”. Quem for capaz de decifrar o mistério pode entrar em contato com a assessoria do Matraca na redação do A TRIBUNA ou enviar o palpite pelo e-mail: redacao@atribunamt.com.br

Continua na parada, para ser sorteada entre os acertadores, a cobiçada peixada patrocinada pelo Rico.

UMA DICA

Aí vai uma dica para quem quer acabar com esse tal desafio da Baleia Azul logo na primeira etapa. É só chamar sua mulher de Baleia Azul. Pronto, é o fim do jogo… mas cuidado, pode ser também o fim do casamento.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah…

COMPARAÇÃO

E uma leitora mandou dizer pro Matraca que homem é igual cabelo: “um dia agente corta, no outro enrola, alisa, prende e acaba soltando de vez”.

Que é isso menina!

DEU NO JORNAL

Tá explicado! Essa foi noticiada pelos coleguinhas. Sabe por que o papa Francisco recusou o convite do Temer para visitar o Brasil? Porque ficou com medo de também ser arrolado como testemunha do Lula.

Ah, ah, ah, ah, ah…

É O FIM DA PICADA…

E quando você pensa que já viu tudo nessa Lava Jato, a cada caguetada descobre que não viu foi nada. Veja essa: em sua delação, o empresário e executivo Marcelo Odebrecht além de revelar sobre valores pagos a políticos e até mesmo a grupos guerrilheiros, contou que dentro do Departamento de Operações Estruturadas da sua empresa, mais conhecido como “Setor de Propina”, houve roubo interno. É mole! No entanto, ele não citou qual foi o valor. O que se sabe é que durante 9 anos, o setor de propina da Odebrechet movimentou cerca de 3 bilhões de dólares.

Trocando em miúdos. O dinheiro do povo foi roubado duas vezes. Pode, Fróide!

COISAS DE MARIDO E MULHER

MULHER: Se eu morresse você casava outra vez?

MARIDO: Claro que não!

MULHER: Não?! Não por quê?! Não gosta de estar casado?

MARIDO: Claro que gosto!!!

MULHER: Então por que é que não casava de novo?

MARIDO: Tá bem, casava…

MULHER (com um olhar magoado): Casava?

MARIDO: Então?…

MULHER: E dormiria com ela na nossa cama?

MARIDO: Onde é que você queria que nós dormíssemos?

MULHER: E substituiria as minhas fotografias por fotografias dela?

MARIDO: É natural que sim…

MULHER: E ela ia usar o meu carro?

MARIDO: Não. Ela não dirige…

MULHER: (Silêncio)

MARIDO: Ops…

Ah, ah, ah, ah, ah…

PIADA

Essa corre pelas redes sociais. Diz que recentemente os católicos celebraram o Cristo Crucificado. Depois, no dia 21 de abril, os brasileiros reverenciaram a memória do Tiradentes enforcado. Agora, no dia 1º de Maio, será a vez do trabalhador endividado.

Eu hein!