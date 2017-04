TÚNEL DO TEMPO

Está aí o desafio da semana para os palpiteiros do “Túnel do Tempo”. Alguém seria capaz de revelar a identidade do goleirão, dono deste respeitável bigode que aparece na foto…? Quem for capaz de decifrar o enigma pode telefonar para a assessoria do Matraca na redação do A TRIBUNA ou enviar o palpite pelo e-maill redacao@atribunamt.com.br ou por telefone com a assessoria matraqueana… Continua valendo, para ser sorteada entre os acertadores, a peixada patrocinada pelo Rico.

Está comprovado. O que atrapalhava mesmo o Dom Bosco no Campeonato Mato-grossense era a danada da bola. Talvez, se ela fosse quadrada… Fora de campo, longe dos gramados, o “Azulão da Colina” bateu um bolão e tomou a vaga do glorioso União com uma goleada de 4 a 1 no “Tapetão”. Aí foi pra dentro de campo enfrentar o Sinop, se atrapalhou com a redonda e tomou uma taca de 4 a 0 e adeus campeonato… Resta agora chorar as mágoas junto com o Glorioso.

Em 1955, a Câmara Municipal de Rondonópolis instalou a sua primeira legislatura eleita pelo povo e que durou até 1958. Diante desse fato histórico, o Matraca lança mais uma desafio para os seus leitores. Quantas cadeiras existiam naquela época no Poder Legislativo Rondonopolitano? Quem souber pode enviar a resposta para o e-mail redacao@atribunamt.com.br ou repassar por telefone, via assessoria do Matraca, na redação do A TRIBUNA.

Diz que assim que foi eleito o deputado federal mais votado do país, perguntaram para o Tiririca: “O que você acha da eutanásia?” E ele: “Eu acho que tanto faz tá na Ásia, no Japão ou na Lemanha pra mim é tudo igual.”

E a Odedrebcht confirma que o apelido que identificava o Lula na planilha bilionária de propinas era “Amigo”. Aí, um coleguinha sapecou essa: “até o apelido é do Amigo?”

E a ciência acaba de descobrir quais são os principais segredos que podem fazer um homem feliz em seu casamento. Confiram:

– É importante encontrar uma mulher que cozinhe bem;

– É importante encontrar uma mulher que goste de crianças;

– É importante encontrar uma mulher companheira;

– É importante encontrar uma mulher que não reclame de nada e, para finalizar:

– É extremamente importante que essas mulheres nunca se conheçam!

