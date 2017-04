TÚNEL DO TEMPO

Filho do saudoso e sempre eterno vereador Ananias Martins de Souza, o nosso personagem do “Túnel do Tempo” desta semana é o ex-presidente do União Esporte Clube e advogado especializado em legislação eleitoral Gilmar D’Moura. Profissional conceituado e bastante conhecido em Rondonópolis, de família tradicional da Vila Operária, os “palpiteiros” deitaram e rolaram. “Esse eu conheço há muito tempo, desde quando a gente era criança lá pras bandas da Vila Operária. Sempre tenho a curiosidade de conferir, toda semana, o ‘Túnel do Tempo’ na Coluna do Matraca e nunca tive coragem de dar um palpite. No entanto hoje [terça-feira] ao deparar com a figura do Gilmar D’Moura, não pensei duas vezes e decidi participar da brincadeira pela primeira vez. Tava fácil demais e não tinha como errar na estréia”, afirmou, por telefone o vendedor Gabriel do Nascimento Rodrigues, morador na Grande Vila Operária.

A lista – que não é a do Riva e nem a da Lava Jato -, mas a de acertadores do “Túnel do Tempo”, segue com o Fião Garapeiro, com o Joel Colecionador, com a Edna do Carmo, com o Roberto de Almeida Costa, com a Clara Regina, com o Osmar Rezende Freitas, com a Tatiana Pereira, com o Cosme Dias, com o Ademar Fagundes… e por aí vai.

ERROU DE FILHO

O funcionário público Valdete Santista também votou em um dos filhos do saudoso vereador Ananias Martins de Souza. Só que ele escolheu o filho errado. Ainda desnorteado com a eliminação do seu Santos do Paulistão, ele viu na foto do Gilmar D’Moura a figura do irmão Gildo Moura. Ficou em família, mas perdeu a peixada.

Quem também confundiu o Gilmar com o Gildo foi o Odair Corintiano… Se servir de consolo, pode ir chorar as mágoas no ombro do santista Valdete.

O GANHADOR DA PEIXADA

Feito o sorteio entre os acertadores, a cobiçada peixada da semana, patrocinada pela Peixaria do Rico, ficou com o Ademar Fagundes. Ele pode passar na recepção do A TRIBUNA, sempre a partir das 13h e retirar os seus convites.

TESTE DE MEMÓRIA

Na coluna passada, o Matraca lançou mais um desafio para os seus leitores. A pergunta era: quem foi o prefeito que levou a sede da prefeitura para a Vila Aurora? Pois bem, quem transferiu a sede da prefeitura para a Vila Aurora foi o saudoso ex-prefeito Walter de Souza Ulysséa, que governou o Município de 1977 a 1982. Antes da transferência, a prefeitura funcionava em um prédio localizado na esquina da Bandeirantes com a Rio Branco, onde hoje encontram-se as instalações do Ceadas. Segundo o Joel Colecionador, a transferência se deu em 1980.

Walter Ulysséa faleceu de infarto no dia 16 de março de 2004.

LISTA DA LAVA JATO

Depois da lista da Lava Jato, divulgada ontem pelo ministro Edson Fachin, do STF, um coleguinha sapecou essa: “Se fiofó piscando gerasse energia, Brasília hoje seria autosuficiente”. Ah, ah, ah…

Aliás, depois da lista da Lava Jato, estão dizendo por aí que a lista do Riva virou papelote de anotação de contas de boteco. Eu, hein, o que não falta pra essa gente é imaginação.

PARA-CHOQUE

Mais uma de para-choque de caminhão que o Matraca viu circulando pelas ruas da cidade: “Há dois momentos em que os homens não entendem as mulheres: antes e depois do casamento”.