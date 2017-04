Nova gestão municipal pretende confeccionar um novo projeto para revitalização da Praça dos Carreiros, mantendo suas principais características histórico-culturais

A mudança no projeto de reforma da Praça dos Carreiros divide opiniões em Rondonópolis. Por um lado, historiadores, agentes culturais, Ministério Público do Estado e pioneiros encabeçam a defesa pela revitalização da praça, mantendo a memória e característica do espaço. Do outro lado, conforme enquete realizada ontem pelo Jornal A TRIBUNA, a maioria dos entrevistados de segmentos diversos da sociedade defende a modernização da praça, uma vez que não considera suas características bonitas e atrativas.

O assunto gera polêmica e reacende a discussão acerca do habitual abandono de projetos sempre que ocorre a troca de gestores públicos. A nova gestão municipal caminha no sentido de confeccionar um novo projeto de revitalização da estrutura da Praça dos Carreiros, mantendo suas principais características histórico-culturais. Com isso, o projeto existente de reconstrução dessa praça, concebido na gestão municipal anterior, seria abortado. Um dos argumentos atuais é que o projeto já pronto não ouviu o anseio popular.

Diante da situação, o Jornal A TRIBUNA foi até a região da Praça dos Carreiros para saber a opinião acerca do assunto de comerciantes do entorno e demais moradores. Afinal, o que é melhor para o recinto: uma reforma/revitalização com manutenção das características históricas ou uma reconstrução/modernização, com mudanças das características? Veja o que os entrevistados responderam:

Ronei Correia da Silva, controlador de pragas

“Da forma que está não pode ficar. Tem que ter manutenção, está desleixado. O carro de boi que foi feito é muito bonito, mas é preciso mudar a cara da praça. Uma cidade como a nossa que tem um PIB muito bom, o segundo maior do estado, uma renda per capita muito boa, tem que melhorar, sim. A praça está toda destruída. A gente paga nossos impostos, compra aqui, valoriza o mercado local e merece algo melhor para nossa praça, algo atrativo para a gente mostrar para nossos netos, amigos que vêm de fora. Seria interessante mudar.”

Maria do Carmo Monteiro Prado Fernandes, farmacêutica e empresária

“Para dizer a verdade, se fosse uma praça bem arrumadinha, até que acharia interessante manter as características. Acho que deve manter as plantas, as árvores, porque ela nunca foi uma praça atrativa. Acho que deve mudar um pouco, sim. Existem aquelas praças que, mesmo sendo antigas, são muito bem montadas e bonitas. Acho que quando não é algo moderno, mas é bonito e foi bem feito, acho importante conservar, mas a Praça dos Carreiros não é o caso. Pode conservar o coreto, desde que fique arrumadinho, e deixar bastante árvores… Defendo uma modernização da praça, porque ela é feia, mal cuidada, nunca foi cuidada.”

Edivaldo José Santana, empresário

“Acredito que precisa de mudanças, mantendo alguns aspectos originais, mas modernizando muita coisa. É preciso melhorar o acesso à praça, porque não tem acessibilidade, só nos cantos, e arborizar melhor. O ideal seria puxar mais para o estilo da Praça Brasil, mais plana, mais fácil de se locomover. Do jeito atual está ultrapassada. Tem que modificar, fazer banheiros para o povo. A gente do comércio fica toda hora recebendo pedido para ir ao banheiro nosso. Quando foi feito o carro de boi deveriam ter construído banheiros públicos na parte de baixo.”

Antônio Gonçalves de Oliveira, morador da cidade.

“Na verdade, Rondonópolis merece uma construção moderna. Rondonópolis está uma cidade grande, desenvolvida e tem que acompanhar os lugares maiores, com umas praças mais bonitas, mais organizadas, mais civilizadas, que a gente pode chegar à noite e passear com a família e os netos. Rondonópolis merece isso. No entanto, eles fecham a praça para fazer metade de uma reforma, fica um ano interditada e as calçadas agora estão cheias de buracos. Fazem as coisas pela metade e fica esta coisa mais feia do mundo, onde ninguém passa ali dentro, com viciados e bêbados tomando conta.”

Thaís Leite de Andrade, vendedora.

“Seria melhor uma mudança, uma reconstrução. Da forma atual não está agradável, porém fazer a manutenção já ajuda. Se fizer uma reforma mais ampla, para deixar algo mais familiar, algo diferente, seria melhor. É preciso algo diferente e que atraia a população. As pessoas hoje tem medo de vir na praça, não acham a praça bonita. Como seria bom se tivessem bancos, bebedouro, banheiros e fosse mais organizado. As pessoas viriam para o Centro, sentariam e conversariam na praça, seria um ponto turístico, algo para trazer a família. Isso não ocorre.”

Antônio Buosi, engenheiro eletricista.

“Levando em consideração a questão histórica, já houve uma certa mudança na praça, que é o carro de boi, mas não fugiu daquilo que remete ao local. Acho que deveria manter a história da cidade, principalmente o coreto, que é um marco e está bem judiado. O ideal seria uma reforma, mas mantendo a originalidade do local, sem uma modernização. Nós não temos nada em Rondonópolis hoje para falar que se identifica com a cidade. Tem o Cais, onde a cidade começou, mas não tem outro marco que possa ser uma referência municipal, como uma praça bonita no Centro. Poderiam colocar alguns itens para lembrar da história da cidade, acho que deveriam manter a história da praça.”

Alessandra Silva dos Santos, doméstica.

“Acho que seria preciso uma mudança, uma modernização na praça. Não gosto do jeito atual. Deveria ficar melhor que está. Acho que só reforma não vai adiantar. A praça deveria ser mais atrativa, ter banheiros… Eu mesmo moro longe, na zona rural, e fico até as 19h da noite e não acho banheiro no Centro. Teria que ter um banheiro público. Hoje tenho medo de passar na praça. Uma vez estava escurecendo e uma pessoa foi esfaqueada bem aqui. A noite não fico aqui, pois é bem perigoso. Seria necessário uma mudança por completo.”

Mayara Christian Fanti, monitora de estacionamento

“Eu moro aqui há cinco anos, vim da cidade de Sinop (MT), e acho essa praça horrível! Está acabada, a gente nem sabe o que é o que nesse lugar… O coreto está feio. A única coisa bonita é o carro de boi. Deve mudar tudo. Desde quando moro aqui nunca mexeram nada aqui. Tem que ter uma paisagem mais bonita. Vejo que muitos idosos caem nas calçadas devido às pedras deslocadas. Minha mãe quando vem aqui questiona onde ir na cidade. Não tem lugar. Ela mesma fala: uma cidade tão grande e uma praça tão acabada dessa!”