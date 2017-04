Em várias cidades do país, trabalhadores de diversas categorias participam nesta sexta-feira (28) de uma paralisação convocada pelas centrais sindicais, em protesto contra as reformas trabalhista e da Previdência. Na maioria das cidades, o transporte público – metrô e ônibus – não funcionou e as escolas e agências bancárias estão fechadas. Os manifestantes protestam com bloqueios de vias e rodovias.

Em Rondonópolis, manifestantes percorreram o quadrilátero central e o ato terminaria com um ato musical na Praça Brasil. Outros atos também ocorrem em outras partes de Mato Grosso.

(Com informações da Agência Brasil)