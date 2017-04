Nesta sexta-feira começa a venda dos ingressos para a 8ª edição da Festa das Nações, evento voltado para arrecadar fundos para a manutenção da Comunidade Terapêutica Divina Providência. Esse ano, a Festa será realizada nos dias 9 e 10 de junho, levando ao público a gastronomia de 11 nações. Ao todo serão disponibilizados 10 mil ingressos, sendo 5 mil para o primeiro dia, e outros 5 mil para o segundo. Os detalhes foram anunciados durante o lançamento do evento na noite de anteontem (25).

De acordo com o presidente da Comunidade Terapêutica, Marco Túlio Duarte Soares, 295 pessoas já passaram pelo tratamento para recuperação da dependência em álcool e drogas. Durante o lançamento, três ex-residentes, que tiveram as vidas transformadas e estão inseridos no mercado de trabalho, deram seus depoimentos emocionantes.

“Quando cheguei a essa Comunidade me sentia destruído, minha família sofria com minha situação e o convívio social estava perdido. Na instituição fui muito bem acolhido, o tratamento que recebi foi o melhor e graças a dedicação e acolhimento disponibilizado pela equipe, hoje minha vida está transformada. Sou grato não só a equipe envolvida diretamente no trabalho, mas a todos que colaboram e se dispõe a ajudar pessoas que precisam”, disse M.S.D.

Para Marco Túlio, os depoimentos são revigorantes e mostram como é satisfatório trabalho em benefício dessas pessoas. “A Festa das Nações é um evento muito importante para a Comunidade Terapêutica, pois a entidade não conta com ajuda do governo municipal, estadual e federal. Essa instituição colhe frutos do trabalho de pessoas que se dispõem a ajudar nos eventos. Em 2016, tivemos um faturamento muito bom, mas o número de residentes tem aumentado e com isso há necessidade de mais recursos para a Comunidade. Agradeço aos veículos de comunicação que nos ajuda na divulgação e todos que trabalham na realização do evento”, ressaltou.

Segundo o coordenador da Festa das Nações neste ano, Odair Barbosa, o primeiro lote de ingressos será vendido a R$ 55,00, cada. Já para o segundo o ingresso individual terá o valor de R$ 65,00. Crianças com idade até sete anos não pagam ingresso, com idades entre oito e 11 anos pagam R$ 35,00 e acima já pagam o valor de adulto.

“Vamos colocar o primeiro lote de ingressos à venda a partir desta sexta-feira. Encerrada a venda, abriremos para o segundo lote. Vamos manter a Festa no mesmo local que é a Associação da Fundação Mato Grosso e mais uma vez contamos com colaboração e presença da nossa sociedade”, afirmou o coordenador.

Os ingressos estarão disponíveis nas lojas Celeiro e também no escritório da Comunidade Divina Providência, localizada na Vila Birigui, em Rondonópolis.