Obras habitacionais avaliadas em mais de R$ 280 milhões estão travadas em Rondonópolis. Entre elas estão o Residencial Dona Neuma e o Residencial Celina Bezerra, atualmente paradas devido a problemas diversos. Juntos, os dois residenciais somam mais de 5 mil moradias. Segundo o secretário Municipal de Habitação, Paulo José Correia, a expectativa é que as obras sejam retomadas ainda neste ano.

“O Dona Neuma está parado há dois, no entanto, neste ano já conseguimos o distrato com a empreiteira que não conseguiu concluir a obra. A Caixa Econômica já selecionou uma nova construtura que em breve assinará o contrato com o banco para retomar os serviços após uma avaliação do que será necessário para terminar e entregar as moradias para as famílias selecionadas”, disse o secretário.

Sobre o Celina Bezerra, Paulo José explicou que o mesmo está sendo tocado com recursos do Banco do Brasil, por meio do Ministério das Cidades. “1.140 apartamentos já estão quase prontos. Sobre esta quantia, fizemos uma reunião com o prefeito e o superintendente do Banco do Brasil em Cuiabá. A parte do BB foi resolvida e os pagamentos estão em dia. O que está faltando para retomada das obras é uma contrapartida do Governo do Estado, na ordem de R$ 2,5 milhões. Outros 1.452 apartamentos são de responsabilidade de uma construtora que também entrou em recuperação judicial. O Banco do Brasil já está fazendo a contratação de uma nova empresa para retomada das obras”, informou Paulo José.

Hoje, Rondonópolis está com um déficit habitacional de 13 mil famílias. Além do Dona Neuma e Celina Bezerra, as obras do residencial Padre Miguel ou Lucia Maggi II, de um total de 160 casas, foram construídas 37, as demais estão paradas desde 2012 sem expectativa de retomada das obras.

No Residencial Dona Neuma são 470 casas que serão entregues. Haviam duas empresas que estavam em execução destas residências, mas elas entraram em recuperação judicial.

Após a eleição do prefeito José Carlos do Pátio, foram realizadas várias reuniões com a Caixa Econômica Federal que anunciou uma nova avaliação sobre o que falta para terminar o Residencial Dona Neuma. O projeto do “Celina Bezerra” prevê sua construção em duas etapas, sendo a primeira com 2.592 apartamentos pelo “Programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 01”, voltado para famílias com renda entre 0 a R$ 1.600,00.

O residencial vem sendo construído em blocos verticais de 04 andares, com 04 apartamentos por andar avaliados em R$ 65 mil cada um.