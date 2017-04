Na próxima segunda-feira (17) tem início a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe, e a expectativa é que em Rondonópolis mais de 50 mil pessoas sejam imunizadas, conforme a Secretaria Municipal de Saúde. Neste ano, a novidade é que os professores da rede pública e também privada passam a ser integrados ao público-alvo. De acordo com o cronograma da Saúde, nesta segunda-feira será feita a distribuição das doses nos postos de vacinação.

Inicialmente, serão imunizados os profissionais da saúde, do setor público e privado, até o dia 28 de abril. A Saúde ressalta que estes profissionais estão em contato direto com um grande número de pessoas que podem estar com o vírus e, por isso, precisam estar protegidos.

A partir do dia 2 de maio, tem início a imunização dos grupos prioritários: pessoas a partir de 60 anos, crianças de seis meses e menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), professores da rede pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade (adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas) e os funcionários do sistema prisional. Portadores de doenças crônicas não transmissíveis, que inclui pessoas com deficiências específicas, também devem se vacinar.

Em todo o Brasil, a campanha segue até o dia 26 de maio e o Dia D será no dia 13 do próximo mês. Conforme o Município, no Dia D todos os postos e unidades volantes vão atender aqueles que não conseguiram imunizar.

OBJETIVO

O principal objetivo da campanha é reduzir as hospitalizações e a ocorrência de mortes relacionadas à influenza. Segundo o Ministério da Saúde, estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% a 45% o número de internações por pneumonia e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da gripe.

O primeiro trimestre deste ano registrou número bem menor de casos com 48 casos de óbitos, mas o ministério alerta para a chegada da estação fria e seca e orienta que as pessoas busquem se imunizar o quanto antes para garantir a proteção efetiva.

A vacina protege contra os três principais tipos de vírus que circularam em 2016 nos países do hemisfério sul. A duração da vacina é de um ano. O ministério ressalta que as reações adversas são leves e que a única contraindicação é para pessoas alérgicas a ovo.

CUIDADOS PODEM EVITAR TRANSMISSÃO DO VÍRUS

Além de buscar a imunização, o Ministério da Saúde recomenda à população que adote cuidados simples para evitar a transmissão do vírus. As principais orientações são: lavar as mãos várias vezes ao dia, cobrir o nariz e a boca ao tossir e espirrar, evitar tocar o rosto, não compartilhar objetos de uso pessoal, manter os ambientes bem ventilados e evitar a permanência em locais com aglomeração.