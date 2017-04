Mais de 10 mil pessoas participaram da 26ª Romaria dos Mártires, realizada neste domingo (02/4) pela Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, segundo estimativa da organização. Desta vez, a caminhada teve como base a Campanha da Fraternidade 2017, com o tema “Mártires: Testemunhas e defensores da vida!” e lema “Cultivar e guardar a criação” (Gn 2,25).

O bispo da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, Juventino Kestering, disse ao Jornal A TRIBUNA que a estimativa é que a Romaria dos Mártires deste ano ultrapassou o público registrado no ano passado. Ele explica que, dentro da estimativa, cerca de 8 mil pessoas estiveram na caminhada e mais de 2 mil pessoas aguardavam no Cais, somando mais de 10 mil pessoas na celebração da missa de encerramento.

O intuito da Romaria dos Mártires é fazer uma caminhada de fé e penitência em memória dos mártires, que doaram a vida em favor da causa cristã ou da sociedade. “Faço uma avaliação que a cada ano a Romaria dos Mártires vai se consolidando como um grande evento, não apenas da Igreja Católica, mas da cidade. Para a Igreja Católica, é um grande momento de fortalecimento da fé, das convicções religiosas e de aprendizado da importância da caminhada ao lado dos irmãos”, avaliou.

Os participantes saíram em caminhada da antiga Rodoviária e chegaram no espaço do Cais do Rio Vermelho, com a celebração da missa de encerramento. Nesta ocasião, o bispo Juventino Kestering destacou à reportagem três momentos significativos. Um desses atos foi a entrada de um pão e sua partilha, seguida da distribuição a cada participante de um pequeno pão para ser levado para casa. Outro momento foi a distribuição de milhares de velas aos participantes, que somadas com as luzes dos aparelhos celulares, fizeram um grande ato simbólico de iluminar a cidade e o mundo para superar o egoísmo, a violência, a exploração, o ódio, entre tantos outros males. Um terceiro momento foi a entrada da imagem iluminada de Nossa Senhora Aparecida, carregada por mulheres idosas, com um cântico mariano.

Conforme o bispo da diocese, um significado especial da 26ª Romaria dos Mártires foi o ensinamento dado aos participantes, dentro da temática da Campanha da Fraternidade, em defesa dos biomas, no sentido de deixar as ruas e avenidas limpas por onde eles passaram. “Estamos muito felizes diante da fato da população ter correspondido ao nosso chamado de participação e também de levar água de casa para a caminhada”, repassou o bispo. “Avalio [a romaria] como um grande momento, que nos deixa muito felizes em continuar nossa missão, e mostra que temos muito a fazer – e estamos dispostos – para melhorar esta cidade”, acrescentou.

A celebração da missa foi encerrada com um grande ato de demonstração de união, com o abraço entre os participantes.