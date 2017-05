O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, disse em Porto Alegre do Norte (MT), onde participou do 9º Fórum Politico – Dinâmica de Empreendimentos, nesta sexta-feira (28), que em até duas semanas deverá haver definição do Plano Safra 2017/2018. “Essa discussão não é fácil”, disse Maggi. O ministro adiantou a produtores que tem conversado sobre a definição de juros para o financiamento da safra com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles e que o assunto tem tido atenção direta do presidente da República Michel Temer.

O evento, no Mato Grosso, teve participação do governador do estado, Pedro Taques, do presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, deputado Nilson Leitão (PSDB/MT), entre outros parlamentares, e de lideranças regionais. No fórum, são apresentadas a representantes de governo demandas dos municípios da região.

COBRANÇA – O vice-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), José Mário Schreiner entregou, nesta semana, a proposta da entidade para o Plano Agrícola e Pecuário (PAP) 2017/2018 aos presidentes das Comissões da Agricultura da Câmara e do Senado e ao diretor de Agronegócios do Banco do Brasil, Marco Túlio Moraes.

Nos encontros, Schreiner defendeu, entre outros pontos, a redução da taxa de juros do Programa para Construção e Ampliação de Armazéns (PCA). O vice-presidente pediu, ainda, juros menores para o Programa de Incentivo à Irrigação e à Armazenagem (Moderinfra) e para o Programa para Redução de Gases de Efeito Estufa na Agropecuária (Programa ABC).