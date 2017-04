Conforme as informações, a família havia saído de um velório de um familiar em Rondonópolis e seguia de volta para a cidade de origem, São Luís dos Montes Belos (GO), quando a colisão aconteceu

Jorgina Rodrigues dos Santos (78) e Vera Lúcia dos Santos (49) – mãe e filha -, foram identificadas como as vítimas de um grave acidente ocorrido na noite de anteontem (5), em Barra do Garças. O carro em que elas estavam, um Fiat Pálio, bateu de frente com um caminhão e, em seguida, explodiu. Conforme as informações, a família havia saído de um velório de um familiar em Rondonópolis, e seguia de volta para a cidade de origem, São Luís dos Montes Belos (GO), quando a colisão aconteceu.

Conforme a Polícia Militar de Barra do Garças, o acidente ocorreu por volta de 21h. As causas da colisão frontal ainda são apuradas. Após a batida, presas nas ferragens, mãe e filha morreram carbonizadas. O motorista do veículo, Irinei Carlos dos Santos (30), filho de Vera Lúcia, foi salvo antes da explosão.

Em declarações à imprensa, um tenente da 1ª Companhia de Bombeiros de Barra do Garças, informou que a rodovia ficou interditada por mais de três horas. “Ao que tudo indica, o carro arriscou uma ultrapassagem em um local proibido e bateu de frente com o caminhão, que seguia em sentido contrário, em direção à Cuiabá”, disse.

Conforme o tenente, o motorista do caminhão e algumas pessoas que presenciaram o acidente correram para salvar o condutor do carro, ao ouvirem seus gritos de socorro. “Eles conseguiram cortar o cinto e salvar o motorista, mas, infelizmente, as duas mulheres que também estavam no carro morreram carbonizadas”, relatou.