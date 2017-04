Jogando no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, o Luverdense fez o dever de casa e venceu o Cuiabá por 1 a 0 na tarde deste domingo (9). O resultado garantiu a vantagem do empate na próxima partida da semifinal, no dia 23 de abril, na Arena Pantanal, às 15h, em Cuiabá.

Sob um forte calor no Passo das Emas, o primeiro tempo foi de muito estudo e com poucas oportunidades de gol. Na volta do intervalo, o gol do Verdão do Norte saiu aos 31 minutos. Gabriel Passos cruzou e Raphael Macena fez o único gol da partida.

Os times voltam a se enfrentar no dia 23 de abril. Antes do dia 23, o Luverdense joga pela semifinal da Copa Verde – vai enfrentar o Rondoniense nos dias 15 (em Rio Branco-AC) e 20 (em Lucas do Rio Verde).

SINOP VENCE DOM BOSCO

O Sinop venceu o Dom Bosco por 3 a 2, na manhã deste domingo em Cuiabá, em jogo válido pela ida da semifinal disputado na Arena Pantanal. Os gols foram marcados por Andrezinho, Alex e Vinicius para o Sinop; Michel e Paulinho Mingau fizeram para o Azulão da Colina. Os times voltam a se enfrentar no dia 16 de abril, às 15h, no estádio Gigante do Norte, em Sinop.