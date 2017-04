Com o recebimento dos laudos exigidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Estádio Luthero Lopes está apto a receber partidas do União Esporte Clube pela Série D do Campeonato Brasileiro. A estreia do Colorado na quarta divisão nacional está marcada para o dia 21 de maio contra o Sete de Setembro, do Mato Grosso do Sul, às 18h, em casa.

Para garantir o uso da praça esportiva na competição, o União buscou o laudo de condições sanitárias e de higiene junto a Vigilância Sanitária; o laudo de segurança com a Polícia Militar e o laudo de prevenção e combate a incêndio e pânico com o Corpo de Bombeiros. Esses documentos foram enviados à CBF e para a Federação Mato-grossense de Futebol (FMF).

O presidente do clube, Edicarlos Olegini, afirmou que agora com o estádio pronto espera o apoio dos torcedores e da cidade. “Espero que o torcedor possa encher o Luthero e está na hora da cidade abraçar o time que está na Série D. Queremos que empresários, comerciantes, o poder público, enfim, todo mundo colaborem com o União”, enfatizou.

O dirigente repassou que o Colorado está trabalhando para montar o time para a disputa da Série D. Edicarlos informou que até o final desta semana alguns nomes devem ser anunciados.

O União está no Grupo A 11 da quarta divisão junto do Luziânia, do Distrito Federal, Aparecidense, de Goiás, e o Sete de Setembro, do Mato Grosso do Sul.

COBERTURAS

Desde o dia 14 de abril do ano passado, as cabines de imprensa do Luthero Lopes estão sem cobertura, destruída por um vendaval. O secretário municipal de Esportes e Lazer, Jailton Nogueira, disse que o projeto para uma nova cobertura está sendo finalizado para que a Prefeitura possa fazer a licitação.

O secretário afirmou que não é possível estabelecer uma previsão para o início do serviço, porque depende do processo licitatório. Enquanto isso, uma tenda será improvisada nas cabines de imprensa.

Outra situação que ainda continua pendente é a cobertura do setor das cadeiras, arrancada por um vendaval que atingiu a região do bairro Jardim Iguaçu, em 2010. A respeito disso, Jailton Nogueira declarou que vai a Cuiabá hoje (27) juntamente com o vereador João Mototáxi (PSL) e o ex-deputado estadual Jota Barreto (PR) para ver a questão de uma verba que seria destinada para a reconstrução da cobertura.