Defensor realizou exames ontem e foi aprovado pelo Verdão, no entanto, o jogador não tem uma data definida para estrear, já que se recupera de uma cirurgia no pé direito

O zagueiro Luan, que nesta semana acertou sua vinda para o Palmeiras, se despediu do Vasco da Gama ontem (5). Deixando claro seu carinho pelo Cruzmaltino, onde foi formado e está há 11 anos, o beque prometeu um dia voltar ao clube, e celebrou o acerto com o Palmeiras.

“Tudo está acontecendo muito rápido. Subi para o profissional, fui para seleção de base, fui para a principal. O Vasco me ajudou tudo nisso. Sou muito grato ao Eurico e Euriquinho. Último dia é difícil. Não sei quando, mas eu volto. Já falei para eles, ainda vou perturbar muito a vida deles aqui”, disse o zagueiro, antes de comentar com alegria o acerto com o Palmeiras.

“Achei que esse momento nunca fosse chegar. Antes de tudo quero agradecer a Deus pela oportunidade. Agradecer ao Vasco, ao presidente… eles que me trouxeram. Sempre fui muito firme com eles. Em 2016 tinha proposta de um clube brasileiro que pagaria minha multa. Eu disse: ‘Não existe, não vou sair na Série B’. Agora apareceu o Palmeiras. Estou feliz. Espero retribuir as expectativas.”

O defensor realizou exames médicos ontem e foi aprovado no Palmeiras. No entanto, o beque não tem uma data definida para estrear, já que está em recuperação de uma cirurgia no pé direto, por conta de uma fratura no quinto metatarso do pé direito, sofrida em jogo contra o Corinthians, ainda no torneio de pré-temporada na Flórida, nos Estados Unidos.

Luan, de 23 anos, chega ao Palmeiras graças a um aporte financeiro de uma patrocinadora do Verdão, que arcará com aproximadamente três milhões de euros (R$ 10 milhões), divididos em cinco parcelas. O zagueiro foi medalha de ouro com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio-2016. Além disso, o defensor tem passagens pelas categorias de base do time canarinho, e foi chamado por Tite para a disputa do Jogo da Amizade, contra a Colômbia, no Maracanã.

Luan foi revelado nas categorias de base do Vasco e soma 172 jogos pela equipe, com 12 gols marcados. Em 2016, o Cruzmaltino recusou uma proposta de cerca de R$ 10 milhões pelo jogador. O zagueiro chegou a estar na mira do Corinthians para substituir Felipe, que foi para o Porto, de Portugal.

“Passei o tempo inteiro pensado ‘não vou chorar’. E acho que não vou não, porque me preparei bastante. Penso nesses 11 anos e fico feliz, deu tudo certo. Cheguei cheio de incertezas. Tudo aconteceu muito rápido… fui campeão, convocado para seleção principal. Consegui vários objetivos levando o clube junto comigo. O clube me ajudou a chegar nesses objetivos. Sempre que eu vesti essa camisa, dei minha vida. Beijava a Cruz de Malta e ia. Não vou falar mais senão eu choro e me prometi que não ia chorar”, finalizou.