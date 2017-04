O líder comunitário Ozeas Reis, do Bairro Antônio Geraldini, procurou o Jornal A TRIBUNA para cobrar dos parlamentares de Rondonópolis mais atenção para com a necessidade de conclusão das obras de pavimentação da segunda pista do prolongamento da Rua Rio Branco, entre o Residencial José Sobrinho e o Bairro Antônio Geraldini, em Rondonópolis, que estão no projeto há vários anos.

Ozeas destaca que a duplicação do prolongamento é uma promessa do Governo do Estado e que, diante da situação de abandono do projeto, os representantes da cidade devem lutar pela causa. Nesse contexto, lembra que Rondonópolis tem uma bancada grande, com 3 deputados estaduais, 2 deputados federais e 3 senadores, que precisam cuidar mais dos interesses da cidade. “Muita gente coloca a culpa no prefeito nesse caso, mas não é dele”, externa.

Uma das preocupações é que uma grande erosão vem se formando e ameaça engolir a pista já asfaltada do prolongamento da Rua Rio Branco, o que interromperia o tráfego pela via. No local foi iniciada a construção de um bueiro celular, mas não foi concluída. “Estamos alertando antes que o pior venha ocorrer”, externou. Inclusive, Ozeas defende que os parlamentares estaduais possam estabelecer gabinetes itinerantes para ouvir e acolher as demandas da comunidade e levá-las até o Estado.

Conforme o líder comunitário, o prolongamento da Rua Rio Branco atende a cerca de 20 mil pessoas no acesso/deslocamento a inúmeros bairros da região norte da cidade. Mesmo assim, lamenta que apenas uma das pistas esteja concluída e que a outra, além de não contar com asfalto, esteja sofrendo agora com a erosão. Também aponta a falta de acostamento e de calçada para pedestres na pista pavimentada e usada pelos moradores.

Ozeas enfatiza que o prolongamento da Rio Branco está pavimentado em pista simples até o bairro Padre Lothar, mas enfatiza que, com a obra da pavimentação da segunda pista, é preciso prosseguir o asfalto até o residencial Antônio Geraldini. “Entre o Padre Lothar e o Antônio Geraldini está intransitável”, pontua ele, reforçando que a duplicação da via é um sonho de toda essa região da cidade.

RESPOSTA – Neste mês, o Jornal A TRIBUNA já tinha mostrado que a promessa de duplicação do prolongamento da Rua Rio Branco pelo governador Pedro Taques não se concretizou, apesar do anúncio que vem desde 2015.

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), esclareceu que, devido a uma alteração no projeto, a obra de duplicação do prolongamento da Rua Rio Branco aguarda uma reprogramação da Caixa Econômica Federal (CEF).

Segundo a Sinfra, o projeto de duplicação do prolongamento da rua teve seu traçado original alterado porque passava por dentro de uma propriedade particular. Para evitar transtornos com desapropriação, a solução encontrada pela equipe do governo foi criar um contorno viário passando por fora da área privada até chegar a Avenida Contorno Norte.