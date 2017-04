Um assalto planejado para acontecer nesta quarta-feira (05) na agência dos Correios do município de Poxoréu (84 de Rondonópolis) foi frustrado por uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar. Ao resistirem à prisão e entrarem em confronto com as forças de segurança pública, dois marginais foram a óbito no local e um terceiro assaltante foi preso em flagrante.

A Delegacia Regional de Primavera do Leste já vinha monitorando a quadrilha em investigações contra delitos patrimoniais e formação de associações criminosas, e conseguiu identificar que o grupo planejava em detalhes o assalto ao estabelecimento.

Policiais civis se deslocaram de Primavera para Poxoréu, se juntando ao efetivo do município, em integração com o Comando Regional de Primavera do Leste para interceptar a ação do bando.

Ao se aproximarem das dependências da agência, conforme divulgado pela assessoria da PJC, houve confronto entre os assaltantes e os policiais, momento em que foram atingidos os suspeitos Vitor Matos de Oliveira, 21, e o adolescente Maxssoel Toledo Batista, 17 anos. As vítimas possuíam passagens policiais anteriores por roubos e furtos, não resistiram e vieram a óbito no local.

Um terceiro envolvido, Pedro Henrique de Sousa, 18, foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Poxoréu, e deve responder por associação criminosa, roubo tentado e tentativa de homicídio.

Foram apreendidas duas armas de fogo, sendo uma pistola, além de um simulacro e uma motocicleta. O caso segue em investigação pela Polícia Judiciária Civil.