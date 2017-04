Em sua decisão, a magistrada alega que a aeronave poderá ser usada em voos frequentes, em ações de segurança pública

A juíza Selma Arruda, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, autorizou o governo do estado a utilizar uma aeronave do ex-deputado estadual José Geraldo Riva e de sua esposa, Janete Gomes Riva, em operações promovidas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). A aeronave, avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão, foi apreendida pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) em 2015.

Em sua decisão, a magistrada alega que a aeronave poderá ser usada em voos frequentes, em ações de segurança pública, mas que caberá à Sesp – que consta como fiel depositária do bem – promover as manutenções necessárias para evitar que o bem se deteriore. “Registro que, tratando-se de aeronave que será utilizada em ações que visam o reforço da segurança pública no estado de Mato Grosso, determino que a mesma fique isenta do recolhimento de taxas de aviação e aeroportuárias, inclusive anteriores, caso estejam pendentes, a fim de possibilitar que essa secretaria proceda a transferência do operador junto à ANAC [Agência Nacional de Aviação Civil]”, diz trecho da decisão.

No mesmo despacho, a juíza negou os pedidos formulados por Janete Riva para ser a fiel depositária do avião. A aeronave modelo Piper Aircraft 31T2, ano 1992, foi um dos 141 bens móveis e imóveis sequestrados de Riva e Janete na ação penal oriunda da Operação Imperador, deflagrada em 2015. Eles são acusados de participar de um suposto esquema que teria desviado mais de R$ 62 milhões dos cofres da Assembleia Legislativa, entre 2005 e 2009, por meio de compras de fachada com empresas fornecedoras de materiais.

SEQUESTRO DE BENS

O sequestro da aeronave e de outros 140 bens do casal foi determinada pela juíza Selma Arruda, em decisão proferida em junho de 2015, em decorrência da Operação Imperador. Além do avião, os bens que mais chamam a atenção são: uma área de terra de 4,1 m², que fica na Gleba Taquaral, em Juara, e a chamada Fazenda Estrela, que engloba quatro lotes na Gleba Tabaporã, localizada no município que dá nome à gleba.

Já na Capital, o casal teve sequestrado oito matrículas de imóveis no Bairro Lavapés e um imóvel no Condomínio Bosque dos Ipês. Um total de 11 carros do casal foi alvo da apreensão, sendo cinco de José Riva e seis de sua esposa. Entre os veículos de Riva foi apreendido um Audi A4 ano 2005 e uma Fiat Fiorino 1996.

IMPERADOR

A ação proposta pelo Ministério Público Estadual (MPE) culminou com a prisão de José Riva em fevereiro de 2015. A medida foi revogada em junho daquele ano. Segundo o Gaeco, cinco empresas “venderam” mais de 30 mil toners à Assembleia mas, na época dos fatos, o Poder contava com apenas 150 impressoras.