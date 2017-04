O vereador Juary Miranda (SD), líder do prefeito Zé Carlos do Pátio na Câmara Municipal, disse ontem que daria nota oito aos primeiros 100 dias desta administração municipal. “Estes primeiros meses de governo, acredito, que foram mesmo para colocar a casa em ordem. Foram corrigidas várias questões administrativas e as perceptivas de desenvolvimento para a cidade são as melhores, pois o resultado deste trabalho ainda está por vir”, avaliou o parlamentar. “O prefeito, nestes primeiros 100 dias, vem estudando e tomando decisões importantes para que obras aconteçam em Rondonópolis”, acrescentou.

Para Juary Miranda, o município já obteve vários avanços nas áreas de saúde e infraestrutura, assim como na relação com os servidores e as composições políticas. “O prefeito Zé Carlos do Pátio pagou a RGA e, com realinhamento do PCCV, garantiu aumento de 7% a algumas categorias. Este já foi um grande avanço em cem dias”, avalia.

No entanto, ele entende que o prefeito deve confiar mais na sua equipe para avançar. “Além disso, Zé do Pátio precisa terminar de formar a sua equipe e preencher vários cargos que são necessários na administração para que a máquina pública funcione como deve ocorrer para o bem da população”, completou o parlamentar.