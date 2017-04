O jornalista Paulo Mello, 68 anos, está desde anteontem (21), internado na UTI Coronariana da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis. Segundo familiares, ele sofreu um infarto na quinta-feira (20). Primeiramente, foi socorrido e levado para o Hospital Regional e, na sexta-feira, por volta das 17 horas, acabou sendo transferido para a Santa Casa.

Na tarde de ontem, familiares informaram à reportagem que o estado de saúde do jornalista era estável. Paulo Mello sofreu um infarto do miocárdio e também apresentava edema pulmonar. Quando socorrido na quinta-feira, emergencialmente, ele foi entubado e respirava com a ajuda de aparelhos.

Há cerca de três anos, o jornalista havia sofrido uma ameaça de infarto, ficou internado na Santa Casa de Misericórdia e se restabeleceu.

Com vários anos de experiência e serviços prestados ao Sindicato Rural de Rondonópolis, esteve nos últimos anos comandando a assessoria de imprensa da Exposul.