Nesta sexta-feira (28) será feita a reposição do Ipê Amarelo na Praça Brasil. A árvore, que foi escolhida, no ano de 2007, uma das “7 Maravilhas de Rondonópolis”, em um projeto realizado pelo Jornal A TRIBUNA em parceria com o curso de Turismo do antigo Cesur, sendo depois reconhecida pela Prefeitura através de lei municipal, foi derrubada por chuva acompanhada de fortes ventos que atingiu a cidade no dia 10 de março. A reportagem completa você nesta sexta no Jornal A TRIBUNA.