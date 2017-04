Com muita emoção, o primeiro finalista do Gauchão 2017 está definido. O Inter venceu o Caxias nos pênaltis, por 5 a 3, depois de perder por 1 a 0 no tempo normal, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS). Júlio César fez o gol grená no tempo regulamentar, aos 25 minutos do primeiro tempo.

D’Alessandro, Cuesta, Valdívia, Nico López e Diego converteram as penalidades e garantiram a vaga para o Colorado tentar o hepta da competição.