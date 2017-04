Terminou em igualdade o primeiro jogo da final do Gauchão 2017, neste domingo (30), no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). O Novo Hamburgo, time de melhor campanha, esteve duas vezes na frente, com gols de João Paulo (aos 17 minutos do primeiro tempo) e Assis (aos 22 minutos do segundo tempo). O Internacional empatou com Roberson (aos sete minutos do segundo tempo) e Nico López (aos 37 minutos do segundo tempo).

Agora, as duas equipes vão decidir no Vale ou no Centenário, no próximo domingo (7), quem será o campeão estadual. A vitória serve para qualquer um dos lados. Se o confronto terminar empatado de novo, a decisão será nos pênaltis.