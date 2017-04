O Cruzeiro-RS até tentou fazer valer a vantagem de decidir a vaga na semifinal do Gauchão em um campo mais acanhado e acostumado aos jogadores. Mas a qualidade técnica falou mais alto, o Inter venceu também o jogo de volta, na tarde deste domingo, no Vieirão, em Gravataí, por 2 a 0 e carimbou o lugar entre os quatro melhores do Estado.

O primeiro gol do Colorado Gaúcho veio aos 27 minutos do primeiro tempo. Nico López deu um toque sutil por elevação após pegar uma sobra, e a bola caiu no pé de Roberson, livre. O substituto de D’Alessandro, que ficou fora por lesão, apenas escorou para o zagueiro Victor Cuesta empurrar para o gol em seu primeiro tento com a camisa colorada.

Aos 43 minutos da primeira etapa, veio o segundo gol. Lucas Martins passou fraco na frente da área e deixou a bola nos pés de Edenílson, que apenas entregou-a a Nico López. O uruguaio clareou e solta a bomba no canto esquerdo de Deivity.

Para chegar à final do Campeonato Gaúcho, o Inter terá de passar pelo Caxias, que eliminou o rival Juventude. O primeiro confronto ocorre no Beira-Rio, no próximo sábado, às 18h. Já o Estrelado fica pelo caminho e perde a chance de obter classificação à Série D de 2018.