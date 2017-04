Chega à sua 14ª edição o programa Parlamento Jovem Brasileiro (PJB), que é uma oportunidade para que estudantes do Ensino Médio pos­sam experimentar a jornada de trabalho dos deputados federais no período de 25 a 29 de setembro, com a diplomação, posse e exercício do mandato como de­putados jovens, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Outro objetivo do PJB é fomentar nas escolas a discussão de temas como polí­tica, cidadania e participação popular.

Para participar, os jovens precisam ter idade entre 16 a 22 anos e estar matriculado no 2º, 3º ou 4º anos (ensino técnico integrado) do Ensino Médio de escolas públicas ou particulares, além de não ter participado do programa em nenhuma edição passada. “O estado de Mato Grosso sempre leva excelentes representantes para o programa. Depois de viver essa experiência, muitos jovens demonstraram um crescimento e um empoderamento, enquanto cidadão, muito impressionante”, afirma a assessora Técnica e Pedagógica da Seduc, Telma Regina Oliveira Peres.

Anderson Bispo Dominici, 18 anos, participou da 13ª edição do programa Parlamento Jovem Brasileiro, em 2016. O seu Projeto de Lei visava alterar o artigo 45 da Lei nº 6.089 de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – com a finalidade de reduzir a burocracia no processo de adoção. Para Anderson, o programa potencializa uma atuação mais democrática do jovem e seu protagonismo político. “Considerando que a simulação das atividades legislativas visa a despertar, no jovem, reflexão crítica da importância da representação política, eu, como representante do estado de Mato Grosso, oriento e aconselho os estudantes que escrevam seu projeto de lei. Essa é uma oportunidade única. É valoroso todo o aprendizado que a gente adquire durante essa semana, vivenciando o processo legislativo, em Brasília. Lá, nós desenvolvemos nossas habilidades de argumentação, exercemos a tolerância e o respeito a diversidade de opinião e política e, ainda, desenvolvemos um olhar mais crítico sobre a sociedade”, diz.

INSCRIÇÕES

Para se inscrever, o aluno deverá elaborar um Projeto de Lei (PL) ou qualquer outra proposição de sua autoria e envia-lo para o e-mail matogrosso.pjb2017@gmail.com ou entrega-lo na secretaria da escola, para que seja encaminhado, no e-mail acima citado, à Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc). As inscrições vão de 27 de março a 09 de junho.