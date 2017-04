Policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher prenderam na tarde desta terça-feira (4) um homem acusado de estuprar a própria mãe, de 75 anos de idade. Segundo a Polícia Civil, a prisão do suspeito, no Bairro Jardim Atlântico, foi decorrente de cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar de Rondonópolis. Mais informações na edição desta quinta-feira (6) do Jornal A TRIBUNA.