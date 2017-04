Policiais Civis da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis prenderam o suspeito Edeny Correa Gomes (54), acusado de agredir e estuprar a própria mãe, uma senhora de 75 anos. A revelação do caso deixou a população em choque, especialmente os moradores da região do Jardim Atlântico, onde o suspeito e a mãe são pessoas muito conhecidas.

Conforme informou a Delegacia da Mulher, a captura do acusado foi decorrente de cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Rondonópolis. De acordo com a investigação, o suspeito teria realizado diversos atos de maus tratos contra a mãe, incluindo o abuso sexual.

Assim que acionada, a Polícia Civil realizou a abertura de um inquérito policial. Nos sistemas de registros criminais constam outras denúncias da mãe contra o filho por ameaça e maus tratos, relatando o histórico de uso de drogas e bebidas alcoólicas do suspeito.

Ele já foi preso em outras ocasiões por violência doméstica contra a mãe. A mais recente havia sido em dezembro de 2016, quando policiais civis das unidades de Rondonópolis, com apoio do Grupo Armado de Resposta Rápida (GARRA) da PJC, também deram cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Judiciário em seu desfavor. No entanto, o suspeito foi beneficiado com liberdade provisória, vindo a ser novamente detido na última terça-feira (3).