O vereador Subtenente Guinancio (PSDB) vem afirmando, com muita veemência, que vai apurar as denúncias de perseguições políticas a servidores da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder).

“Chegou ao meu conhecimento que autoridades de algumas entidades do município, que inclusive foram sabatinadas pela Câmara, têm ameaçado e coagido servidores que apoiem outros políticos que não sejam os designados por eles. Isso é inadmissível, vivemos em uma democracia e esse tipo de ato é baixo e principalmente ilegal”, afirmou o vereador.

De acordo com Guinancio, aqueles que estiverem usando de ameaça contra qualquer servidor irão encontrar nele um combatente. “Não sou político, sou um soldado com mandato, porque as vezes tenho vergonha de falar que sou político. Essa classe está em total descrédito, a população já julga como errado, como feio, e por isso irei combater esses atos horríveis de ameaça que vêm acontecendo”, declarou.

Segundo o parlamentar, outra arbitrariedade que chegou ao seu conhecimento é que em algumas escolas os diretores estão tirando cadeiras da cozinha dizendo que o auxiliar de serviços gerais não pode sentar. Ele salientou que isso vai contra a dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da República Federativa do Brasil e que fará questão de investigar.