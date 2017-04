O retorno de Pedro Geromel permitiu ao Grêmio delinear sua formação ideal no gramado da Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), neste domingo, contra o Novo Hamburgo, no jogo de ida da semifinal do Gauchão. Mas a força máxima gremista esbarrou no poderio do melhor time do primeiro turno. Após um primeiro tempo sonolento, o Tricolor Gaúcho saiu na frente logo aos 2 minutos da segunda etapa, com Ramiro, mas permitiu a reação do Anilado, que igualou com belo gol de Juninho, aos 11 minutos do segundo tempo, num empate em 1 a 1. O resultado, aliás, fica barato ao Tricolor Gaúcho, diante de um Noia que chegou até a botar bola na trave no reduto do rival.

O empate frustrante em casa obriga o Grêmio a marcar no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), para avançar à final. O Tricolor Gaúcho se classifica com uma vitória, ou com um empate com mais de dois marcados. Após marcar fora de casa, o Novo Hamburgo joga por um 0 a 0.

As duas equipes duelam pelo jogo da volta no próximo domingo, às 18h, no Estádio do Vale. Antes, porém, o Tricolor tem compromisso pela Libertadores. Na quinta-feira, às 20h45, a equipe encara o Guarani do Paraguai, em Assunção, pela terceira rodada do Grupo 8.