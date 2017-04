Com autoridade, o Grêmio venceu o Veranópolis, na tarde deste domingo, no Antônio David Farina, e largou com ampla vantagem nas quartas de final do Gauchão. Com o time ideal em campo, reforçado pelo capitão Maicon e o zagueiro Pedro Geromel, não correu riscos e fez 2 a 0 ao natural, com gols de Bolaños (aos 34 minutos do primeiro tempo) e Lucas Barrios (aos 42 minutos do segundo tempo), este marcando pela primeira vez com a camisa gremista.

No próximo sábado, as equipes decidem a vaga na semifinal na Arena, às 15h. Com o resultado, o Grêmio pode empatar e perder por até um gol de diferença que se classifica. Vitória por 2 a 0 do Veranópolis leva o jogo para os pênaltis.