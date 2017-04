Um grave acidente registrado na tarde de ontem (8), na BR-163, envolvendo um veículo de passeio e uma carreta, deixou dois homens mortos e outros dois feridos. Até o fechamento da edição, o nome das vítimas ainda não havia sido divulgado. O acidente aconteceu no quilômetro 105 da rodovia, a aproximadamente 15 quilômetros de Rondonópolis. Conforme as informações do motorista da carreta, ele havia acabado de sair do pátio de uma empresa, e seguia no sentido Rondonópolis quando uma caminhonete tentou ultrapassá-lo.

Chovia forte no momento, e a caminhonete começou a rodopiar na pista. Para não bater no veículo, ele então freou a carreta, e o Gol que vinha logo atrás não conseguiu parar e acabou batendo na traseira da carreta. O motorista da caminhonete fugiu do local. No veículo, com placas de Alto Araguaia, estavam as quatro vítimas. Os dois homens feridos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Regional de Rondonópolis.