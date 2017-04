Vale observar que a garantia em prol da implantação da Unemat em Rondonópolis não é de agora, tendo sido prometido anteriormente pelo ex-governador Silval Barbosa e pelo próprio governador Pedro Taques

O governador Pedro Taques voltou a reiterar o seu compromisso em prol da presença da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis. O posicionamento foi dado em audiência ocorrida na tarde desta sexta-feira (7/4), em Cuiabá, com a participação da reitora da Unemat, Ana Maria Di Renzo, o secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Domingos Sávio, a promotora de Justiça Joana Maria Bortoni Ninis e os deputados estaduais Sebastião Rezende e Ondanir Bortolini, o Nininho.

Vale observar que a garantia em prol da implantação da Unemat em Rondonópolis não é de agora, tendo sido prometida anteriormente pelo ex-governador Silval Barbosa e pelo próprio governador Pedro Taques. Inclusive, a instituição chegou a abrir em 2014 um vestibular para abertura de turmas em Rondonópolis, mas que não foi para frente diante da alegação da necessidade de adequações. Além disso, vários outros expedientes políticos tomados até então não surtiram efeito.

Nessa audiência, a reitora Ana Maria Di Renzo explicou aos presentes que o Conselho Universitário (Consumi) da Unemat vai se reunir nos dias 17 e 18 deste mês para tratar da reestruturação do Campus de Alto Araguaia, o que implicará na transferência de dois cursos (Letras (Português/Espanhol) e Ciências da Computação, com turmas regulares, para Rondonópolis, o que se efetivará na implantação de um núcleo da instituição na cidade. Inicialmente, a ideia é que os cursos sejam ofertados no Ceprotec ou no IFMT, com estruturas físicas prontas.

Além disso, a Unemat está estudando a implantação de uma turma especial (única) do curso de Direito para 100 alunos em Rondonópolis. O levantamento é que uma turma especial de cinco anos tenha um custo estimado de R$ 1,050 milhão. Para viabilizar o curso de Direito, os deputados Sebastião Rezende e Nininho propuseram assumir esse custo como emendas parlamentares durante esses cinco anos. A esperança é que essa turma especial de Direito seja o começo para uma turma regular, definitiva. Contudo, a proposta do curso de Direito ainda não deve entrar nessa próxima reunião do Consuni.

O deputado Sebastião Rezende, que articulou a audiência, considerou muito positivos os resultados diante de tudo o que foi exposto pelo governador e pela reitora. “Fico muito feliz de ver nessa nossa segunda reunião com o governador, já com a presença da reitora Ana Maria Di Renzo, que levará ao Conselho Universitário essa proposta em prol de Rondonópolis. Tenho certeza que, com a sensibilidade de todos os conselheiros, eles vão entender a importância de ter a Unemat no município de Rondonópolis”, repassou.

O ex-vereador Cido Silva representou o empresário Neles Farias (presidente do CDL Rondonópolis) na audiência com o governador, nesta sexta-feira.

No mesmo dia, uma audiência pública foi realizada em Rondonópolis, também para discutir a implantação da Unemat no município (veja na página A*5).