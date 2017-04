Dos 10 mandados de prisão resultantes da Operação “Conciliábulo”, desencadeada ontem (10), nove foram cumpridos. Entre os presos, estão o suposto líder da organização criminosa, o ex-PM Vail da Silva Abreu, e um dos líderes do Comando Vermelho em Mato Grosso,Paulo Cezar da Silva. Os nove presos foram ouvidos pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) e depois encaminhados para audiência de custódia na 7ª Vara Criminal da Capital.

Foram presos: Wanderson Santos Marçal Sales, Marcos Roberto Alves, Vail da Silva Abreu, Ana Lúcia Pereira de Arruda, Vanderlei da Silva Abreu, vulgo “Bugão”, Valdeir Pontes do Nascimento, Cerilo Pinto de França, Paulo Cezar da Silva, vulgo “Petróleo”; e Paulo Roberto Leal, vulgo “Bambino do Petróleo”.

Segundo o Gaeco, as investigações tiveram início em novembro de 2016. Os presos compõem organização criminosa que estava em vias de perpetrar crimes violentos em face de uma empresa de transportes de valores e agências bancárias e possui em seus quadros integrantes de uma facção criminosa instalada em presídios de Mato Grosso e ex-policiais militares.

As investigações e a deflagração da operação são realizadas por meio de ação conjunta entre Gaeco e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Além dos Policiais Civis e Militares, Promotores de Justiça e Delegados de Polícia do Gaeco, estão participando do cumprimento dos mandados judiciais policiais do Batalhão de Operações Policiais (BOPE) e Força Tática de Cáceres, totalizando mais de 70 agentes.