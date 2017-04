A Federação Mato-grossense de Futebol divulgou na tarde desta terça-feira (25), o regulamento e tabela básica do Campeonato Mato-grossense Sub-19 – Edição 2017. Com 10 agremiações na disputa pelo titulo, sendo as mesmas que disputaram o Estadual de 2017, a competição garante aos finalistas vagas na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018. O início do Sub-19 está previsto para o primeiro final de semana de junho. Mais informações na edição desta quarta-feira (26) do Jornal A TRIBUNA.