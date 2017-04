Já está tudo definido. O empate em 1 a 1 entre Fluminense e Flamengo confirmou quais serão as semifinais da Taça Rio e também do Campeonato Carioca. Os gols de Wendel, aos 37 minutos do segundo tempo, para o Tricolor Carioca, e Willian Arão no fim do jogo, aos 45 minutos da segunda etapa, para o Fla, fizeram com que os dois times avançassem sem a vantagem do empate na Taça Rio.

Enquanto o Flamengo de Zé Ricardo ficava mais com a bola, o Fluminense de Abel apostava no contra-ataque e se dava bem com os vacilos da defesa rubro-negra. As melhores oportunidades do jogo foram do Tricolor. Em erros de passe de Vaz e Márcio Araújo, Muralha teve que fazer três boas defesas. Mas não foi só o goleiro rubro-negro que evitou o gol do Flu. Depois de cobrança de escanteio, Muralha saiu mal do gol e Léo tocou de cabeça, mas Trauco apareceu para tirar em cima da linha. O Flamengo também atacou. A melhor oportunidade foi com Diego, em chute de fora da área, mas Cavalieri espalmou para escanteio.

Com o resultado, os dois times avançam para as semifinais da Taça Rio, mas sem a vantagem do empate, já que terminaram na segunda colocação de seus grupos. O Fluminense vai enfrentar o Botafogo, enquanto o Flamengo vai enfrentar o Vasco. Mas as semifinais do Campeonato Carioca, a história é outra. O Rubro-Negro vai enfrentar o Glorioso e o Tricolor encara o Gigante da Colina. Fla e Flu terão vantagem nas semis do Carioca.