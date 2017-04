No duelo semifinal entre Flamengo e Botafogo, prevaleceu a superioridade técnica do Rubro-Negro. Com dois gols de Guerrero, aos quatro minutos e aos 20 minutos do segundo tempo, o time de Zé Ricardo venceu o Botafogo por 2 a 1, na tarde deste domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e conquistou classificação para a final do Campeonato Carioca 2017. Sassá marcou o gol do Glorioso aos 42 minutos do segundo tempo. Irá enfrentar o Fluminense, uma decisão de título que não ocorre há 22 anos.

Fla e Flu decidiram o título da Taça Guanabara nesta edição, com vitória tricolor nos pênaltis. Vão disputar a taça do estadual nos dias 30 de abril e 7 de maio. A última vez em que um jogo entre eles decidiu o campeonato foi em 1995, partida do famoso gol de barrida de Renato Gaúcho e taça no armário do time das Laranjeiras. Porém, a fórmula do campeonato da época previa um octogonal na fase final. A última final entre os dois foi em 1991, com vitória do Fla.