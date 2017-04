O Flamengo jogou melhor e aproveitou uma furada incrível de Renato Chaves para vencer o Fluminense por 1 a 0, neste domingo (30), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e sair na frente na disputa pelo título do Campeonato Carioca 2017. Mais eficiente no primeiro tempo, o time de Zé Ricardo aproveitou falha do zagueiro tricolor para anotar o único gol do jogo com Everton, aos 33 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado no duelo que teve 34.926 pagantes, 40.898 presentes (entre eles Tite) e renda de R$ 1.660.605,00, o Flamengo joga pelo empate no jogo de volta, domingo que vem (7), também no Maracanã, para levantar a taça. Ao Flu, que não repetiu as últimas boas atuações, resta vencer por dois gols de diferença. Uma vitória do Tricolor Carioca por um gol levaria a decisão para os pênaltis.