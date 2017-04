Entre hoje (14) e domingo (16), a expectativa é que o aumento no número de veículos que circulam pela BR-163 em Mato Grosso seja de 8,5%. A estimativa é da concessionária que administra a rodovia. Devido a esse grande fluxo de veículos, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou ontem (13) a Operação Semana Santa 2017, que terá atividades para diminuir a incidência de acidentes relacionados ao excesso de velocidade, à alcoolemia ao volante, ao uso inadequado dos equipamentos de segurança, ultrapassagens indevidas, dentre outros.

Conforme Francisco Lucena, chefe de operações e fiscalização da 2ª Delegacia da PRF, com sede em Rondonópolis, os policiais terão também uma atenção especial aos motoristas que estão transportando crianças sem o uso de cadeirinha.

A PRF divulgou as datas e horários da restrição de tráfego durante o feriado prolongado de Páscoa em rodovias federais de pista simples para veículos pesados. Hoje (14) ficam impedidos de trafegar as Combinações de Veículos de Cargas (CVC), portando Autorização Especial de Trânsito (AET), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP) das 6h às 12h. Domingo, o tráfego é proibido das 16h às 22h.

Em Mato Grosso, conforme a concessionária, o maior movimento de veículos de passeio durante os feriados prolongados normalmente ocorre nas praças de pedágio de Rondonópolis, Cuiabá e Sorriso.