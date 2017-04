A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso desproveu por unanimidade o recurso interposto por uma noiva que entrou com ação de danos materiais e morais pelo fim do noivado, pleiteando ressarcimento dos gastos efetuados para realização da cerimônia não concretizada.

Conforme a ementa processual, ‘inexiste o dano moral, pois não há nada que extrapole a normalidade decorrente da ruptura do noivado; mormente quando ocorrido em prazo viável ao desfazimento dos compromissos assumidos’. A reportagem completa você confere na edição desta quarta-feira (5) do Jornal A TRIBUNA.